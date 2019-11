Die Mitglieder des AfD-Ortsverbandes haben zehn Kandidaten für die Wahl des Stadtrates am 15. März nominiert. Wie Vorstandsmitglied Markus Kellerer per Mail mitteilt, seien die Nominierungen einstimmig verlaufen. Jürgen Henritzi steht ganz oben auf der Liste für die Stadtratswahl. Dahinter folgt Kellerer selbst. Alwin Böhrnsen ist an fünfter Stelle platziert. "Die weiteren Namen werden erst im nächsten Jahr bekanntgeben, da leider die restlichen Kandidaten große Bedenken wegen der linksradikalen Szene in Dachau haben", schreibt Kellerer in der Mail. Ziel sei es, mit mindestens drei Kandidaten in den Stadtrat einzuziehen. Auch der AfD-Kreisverband und der Odelzhausener Ortsverband hätten Aufstellungsversammlungen angesetzt. "Die AfD will eine konservative und bürgerliche Sachpolitik im Dachauer Stadtrat betreiben", so Kellerer. Als Reaktion auf den massiven Zuzug in die Region wolle man sich unter anderem dafür einsetzen, dass Sozialwohnungen "vorrangig Einheimischen zugutekommen" und keine "neuen Asylheime in Dachau" entstehen. Außerdem finden die Rechtspopulisten, dass die Neuverschuldung der Stadt Dachau in der Haushaltsplanung 2020 und 2021 zu hoch sei.