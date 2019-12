Autofahrer, die zu schnell durch Wohnviertel unterwegs sind - das ist ein bekanntes Konfliktpotenzial in der Stadt. Doch in der Lovis-Corinth-Straße sind es zügig dahinrollende Radler, die jetzt bei den Anwohnern für Unmut sorgen. Diese Wohnstraße in Dachau-Süd, ein sogenannter verkehrsberuhigter Bereich in dem Schritttempo gilt, nutzen offenbar nicht wenige Dachauer auf dem Weg zur Arbeit als schnelle Radroute Richtung Karlsfeld. Weil sich die Konflikte und Gefährdungen durch Radler und E-Bike-Fahrer häufen, haben Bewohner per Unterschriftenliste gefordert, diese Strecke im Radverkehrskonzept der Stadt nicht auch noch offiziell als Nebenroute auszuweisen.

Die Bürger forderten zudem konkrete Maßnahmen, damit zügige Radler auf der parallel verlaufenden Josef-Effner-Straße fahren, statt durchs Wohnquartier zu strampeln. Baumstämme und eine Umlaufsperre wurden von der Stadtverwaltung schon als "Sofortmaßnahme" an zwei kritischen Stellen installiert. Auf Vorschlag von Peter Strauch (CSU) wird nun geprüft, die Josef-Effner-Straße probehalber als Fahrradstraße auszuweisen. Das entschieden die Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss einstimmig. Allerdings blieben Zweifel, ob lenkende Eingriffe wirken. "Wir können machen was wir wollen", sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), "der Radler nimmt immer den kürzesten Weg."

Es ist nichts Neues, dass Radfahrer auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz in Karlsfeld oder Allach durch die Bahnunterführung am Johann-Sperl-Weg und dann weiter an der Bahn die Lovis-Corinth-Straße entlang Richtung Süden fahren. Besonders Eilige rauschen dabei zügig durch einen Kinderspielplatz und queren weiter südlich eine Spielwiese, wie dort an einem Trampelpfad durchs Grün erkennbar ist. Nach einem Ortstermin, darüber informierte Hartmann die Stadträte, seien deshalb entlang der Wiese Baumstämme positioniert worden, um wildes Queren zu verhindern. Am Spielplatz sorgt eine Umlaufsperre dafür, dass die Radler Tempo rausnehmen müssen. Schon diese Sperre sieht Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) nicht nur positiv. "Viele Radler sind inzwischen mit Anhängern unterwegs."

Aber auch wenn sie korrekt auf der Fahrbahn unterwegs sind, werden zügige Radler offenbar als Gefahr erlebt. Das hat auch mit dem besonderen städtebaulichen Konzept zu tun, nach dem die Siedlung in den 1980er Jahren entstanden ist. Dort gibt es vor den Häusern weder Vorplatz noch Gehsteig, wer aus dem Haus tritt, steht gleich auf der Spielstraße, wo Fahrzeuge nur in Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen.

Um eindrücklich auf dieses Tempolimit aufmerksam zu machen, werden nun entsprechende Markierungen auf der Fahrbahn angebracht. Polizei und Verkehrsbehörde sind davon zwar nicht überzeugt, dennoch will die Stadt diesem Wunsch der Anwohner nachkommen. Ziel müsse sein, die Radler auf die parallel Richtung Süden führende Josef-Effner-Straße zu leiten, so der Tenor im Ausschuss. Die Verwaltung wird nun prüfen, ob Radler dort Vorrang bekommen können im Sinne einer Fahrradstraße. Die Stadträte plädierten für einen Probebetrieb ohne große Umbaumaßnahmen. Bisher ist in Dachau einzig die Parallelstraße zur inneren Schleißheimer Straße als Fahrradstraße deklariert.

Im Radverkehrskonzept der Stadt bleibt die Lovis-Corinth-Straße als Nebenroute, gedacht für Familien mit Kindern und passive Radler. Denn die Konflikte mit schnellen Radlern haben mit der rein formalen Ausweisung im Radverkehrskonzept nichts zu tun, so die einhellige Meinung