Zero Waste ist das Motto einer Adventsfeier, die die Freie Evangelische Gemeinde in ihren Räumen am Karlsberg veranstaltet. Die Feier beginnt nach dem Sonntags-Gottesdienst am 8. Dezember um 13 Uhr mit einer kleinen Stärkung in Form einer heißen Suppe. Am Nachmittag sind Lesungen, Musik, Gedichte zum Thema Weihnachten und Gespräche "über Gott und die Welt" vorgesehen. Kaffee, Plätzchen und Kuchen sind inklusive. Für Kinder gibt es einen Basteltisch. Die Veranstaltung dauert bis etwa 16 Uhr, Gäste sind willkommen. Der Fokus liegt neben der geistlichen Ermutigung auch auf der Vermeidung von Müll und insbesondere Plastik. Die Gemeinde nutzt seit Jahren Ökostrom und Mehrweg-Geschirr. Weitere Infos bei der Freien Evangelischen Gemeinde unter Telefon 08131/356 46 92.