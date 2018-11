13. November 2018, 21:49 Uhr Dachau Adventsbasar der BRK-Frauen

Die Frauenbereitschaft des BRK-Kreisverbandes veranstaltet am 24. und 25. November von 10 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte am Rotkreuzplatz in Dachau den alljährlichen Adventsbasar. Unter dem Motto "Kinder für Kinder" kommt der Erlös ausschließlich bedürftigen Kindern aus Stadt und Landkreis Dachau zugute. Angeboten werden selbstgemachte Weihnachtsplätzchen, Marmeladen, Liköre, Eingelegtes, Essig und Öle, aber auch Christbaumschmuck, Gestecke und Adventskränze, die in unzähligen Stunden von den Damen der Bereitschaft hergestellt wurden. Bereichert wird das Angebot von kreativen Bastelarbeiten der Kinder und Eltern der BRK-Kindertagesstätten, die es sich auch dieses Jahr nicht nehmen ließen, für Kinder aus sozial schwachen Familien einen Beitrag zu leisten. Es gibt Grillwürste und diverse Heiß- und Kaltgetränke. Mit dem Erlös des Basars wird in der Vorweihnachtszeit eine Weihnachtsfeier mit Bescherung für die bedürftigen Kinder finaziert.