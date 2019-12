Der Schützenverein Eichenlaub Pellheim und der ADFC Dachau fahren am Samstag, 7. Dezember, gemeinsam zum "Haus der bayerischen Geschichte" in Regensburg. Anschließend wollen die Teilnehmer der Fahrt noch Christkindlmärkte in der Stadt besuchen. Der Fahrpreis beträgt 25 Euro für Vereinsmitglieder und 30 Euro für Nichtmitglieder und beinhaltet die Busfahrt und den Eintritt in das "Haus der bayerischen Geschichte". Die Fahrt startet um 8.15 Uhr in Pellheim und um 8.30 Uhr in Dachau am Bahnhofsvorplatz. Die Rückkehr ist um etwa 20 Uhr in Dachau geplant. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen bei Georg Metz per E-Mail an MetzGeorg@aol.com oder per WhatsApp unter 0179/39 81 637.