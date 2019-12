Der Verein Miteinander-Füreinander veranstaltet am Mittwoch, 4. Dezember, einen Seniorennachmittag im Pfarrheim von St. Jakob in Dachau. Um auf die Weihnachtszeit einzustimmen, spielt die Volksmusikgruppe D'Amperstreicher von 14 Uhr an adventliche Weisen. Ursula Koch trägt zwischendurch besinnliche Texte vor. Der Seniorennachmittag endet voraussichtlich um 16 Uhr.