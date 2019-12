Adventliche Eindrücke abseits von Einkaufsrummel und großem Trubel bieten die Heimatmuseen im Landkreis Dachau. Die Verantwortlichen der ständigen Sammlungen und vielfältigen Sonderausstellungen laden in der "staaden Zeit" zum Besuch ein. Dazu gibt es zusätzliche Veranstaltungen wie den literarischen Abend mit Musik in Altomünster, Kripperlschauen in Karlsfeld und Haimhausen und eine Weihnachtswerkstatt im Bezirksmuseum Dachau. Detaillierte Informationen zu den Ausstellungen und Aktionen gibt es auf der Webseite www.museen-dachauer-land.de und auf den Webseiten der einzelnen Museen.

Klostermuseum Altomünster

Die Sonderausstellung "Kleine Welten" lädt von Donnerstag bis Samstag von 13 bis 16 Uhr und an den Sonntagen von 13 bis 17 Uhr zum Schauen und Staunen ein: So gibt es unter anderem einen Weihnachtsmarkt, Weihnachtsstuben und den Besuch des Nikolaus' - alles im Puppenstubenformat. Einen gemütlichen Abend bietet der Museumsverein am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr im Museumsforum, gestaltet vom Altochor-Ensemble mit Sigfried Bradl an der Zither, Karin Alzinger und Wilhelm Liebhart lesen dazu Texte.

Bezirksmuseum Dachau

Für Omas und Opas mit ihren Enkelkindern gibt es im Advent immer eine Weihnachtswerkstatt, bei der aus verschiedenen Materialien kleine Geschenke hergestellt werden. Der erste Termin im Bezirksmuseum Dachau ist schon ausgebucht, aber am Zusatztermin sind noch einige wenige Plätze frei. Informationen unter der Telefonnummer 08131 / 56 75-13 oder info@dachauer-galerien-museen.de.

Heimatmuseum Haimhausen

Nach mehr als zehn Jahren haben die Leiterinnen des Heimatmuseums Haimhausen, Dörthe Haniel und Elke Niedermair, wieder eine Krippenausstellung eröffnet. 19 Krippen unterschiedlichster Größen sind Leihgaben von Haimhausener Bürgern und Freunden des Museums; die Gebäude sind Eigenbau, während die Krippenfiguren - bis auf eine handgearbeitete Gruppe - nicht selbst gefertigt sind. Fünf der kleineren Krippen in schlichter Ausführung, doch mit sehr großer Eindringlichkeit, wurden von Schülerinnen und Schülern der Edith-Stein-Schule im Sehbehindertenzentrum Unterschleißheim, an der Elke Niedermair unterrichtet, erschaffen. Die größten Krippen, erbaut 1994 von einer Freundin des Heimatmuseums, begeistern mit kaum zu erwartenden Details, so neben den originalgetreuen Ställen sogar mit vollständigen Zimmerausstattungen und winzigen Kissen auf der Ofenbank. Die kleine aber feine Krippenausstellung ist noch bis zum 3. Adventssonntag, 15. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Pfarrstraße 11 im Untergeschoss zu bewundern. Für Gruppen und Schulklassen öffnen die Museumsverantwortlichen auch gerne unter der Woche nach Vereinbarung: doerthe.haniel@heimatmuseum-haimhausen.de oder elke.niedermair@heimatmuseum-haimhausen.de.

Heimatmuseum Karlsfeld

In der Sonderausstellung "Durch die Weihnachtszeit - mit Krippen, Adventskalender, Räuchermännchen und Nussknacker" zeigen Karlsfelder Bürger ihre Schätze. Sie können noch am zweiten und dritten Adventssonntag, 8. und 15. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Heimatmuseum bewundert werden.

Chorherrenmuseum Indersdorf

Am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt "Advent am Kloster" statt. Im benachbarten Indersdorfer Museum kann die Dauerausstellung und der Büchermarkt des Heimatvereins besucht werden.