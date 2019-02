28. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau Ackern für die Vielfalt

Die Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) zieht Bilanz: Am Dienstag, 12. März, berichtet der Vorsitzende Ludwig Wilhelm über die Arbeit des vergangenen Jahres und stellt die derzeitigen Projekte vor. Anschließend wählt der Verein einen neuen Vorsitzenden und Beisitzer, denn Wilhelm will nicht mehr länger an der Spitze der Kreisgruppe stehen. Matthias Luy wird zudem über "Hilfe für Feld- und Wiesenvögel - Ackern für die Vielfalt" referieren. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im "Drei Rosen" in Dachau.