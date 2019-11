Für mehr als 100 Azubis im Landkreis beginnen an diesem Dienstag die Abschlussprüfungen. Am 26. und 27. November stehen die schriftlichen Arbeiten für mehr als 80 Prüflinge in 54 kaufmännischen und verwandten Berufen an. Zu den teilnehmerstärksten Berufen gehören die Kaufleute für Büromanagement und die Kaufleute im Einzelhandel. Prüfungsort ist die Berufsschule Dachau.