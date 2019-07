3. Juli 2019, 21:39 Uhr Dachau Abenteuerlesewerkstatt

Die nächste Abenteuerlesewerkstatt der Kinder- und Jugendkunstschule findet statt am Freitag, 5. Juli, von 15 bis 17 Uhr am Klagenfurter Platz 3 in Dachau Süd. Das Thema dieses Mal: "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" von Christine Nöstlinger, die mit diesem Buch den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis gewann. Das Programm ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren, es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.