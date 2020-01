1000 Kilometer per Rad und 20 Kilogramm Schokolade im Gepäck von Amsterdam nach Dachau. Über diese Schokofahrt mit dem Lastenrad 2019 von Amsterdam nach Dachau, an der er selbst teilgenommen hat, erzählt Johannes Bockermann, an diesem Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Schützensaal des Dachauer Gasthauses "Drei Rosen". Die Schokofahrt spannt ein Netzwerk an Rad- und Schokoladenbegeisterten durch Deutschland. Gleich zweimal fuhr der inzwischen in Augsburg lebende Johannes Bockermann fuhr 2019 gleich zwei Mal die Tour. Die Münchner-Crew, mit der Bockermann unterwegs war, hatte dabei den weitesten Weg zu bewältigen. Transportiert werden zwei Sorten an Bio- und Fair-Trade-Schokolade, die emissionsfrei bewältigt wird. Der Kakao kommt aus der Dominikanischen Republik mit dem Segelschiff und wird dann eben mit dem Fahrrad in die Städte transportiert. So setzen die etwa 250 Radler ein Zeichen für bewussten Konsum und Nachhaltigkeit. Die Tour führte an Rhein, Main und Tauber landschaftlich schön durch verschiedene Etappenziele mit den verschiedensten Unterkünften. In Jugendzentren, Ruderclubs und Privat kamen die sechs Münchner und der Dachauer unter, fuhren teils in Staffeln und schafften insgesamt mehr 125 Kilo Schokolade nach Oberbayern, wo sie in sechs Läden zum Verkauf steht.