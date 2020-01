"Wälzer, Schmöker, Lesestoff" - so heißt das kreative Kinderprogramm von ECHO e.V. im DAKS, der Dachauer Kreativschmiede, Klagenfurter Platz 3. Das Motto der Abenteuerlesewerkstatt am Freitag, 24. Januar, lautet dieses Mal: "Z-Team: Im Jahr 3002 ist alles anders - außer Fußball!" An diesem Tag dreht sich von 15 bis 17 Uhr daher alles um Bücher, ums Lesen und ums Basteln. Kinder ab sechs Jahren schnappen sich angesagte, lustige oder spannende Bücher, lesen rein und schauen dann, was ihnen in der Werkstatt dazu einfällt - vielleicht einen Stifteköcher? Für die kostenlose Abenteuerlesewerkstatt ist keine Anmeldung nötig. Seit 2014 ist das DAKS zertifiziertes Mitglied im Landesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen.