Ein 92-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Alten Römerstraße in Dachau einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Hebertshausener mit seinem Opel die Siemensstraße entlang und wollte nach links in die Alte Römerstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 39-jährigen Dachauerin, die mit ihrem Pkw aus der gegenüberliegenden Zufahrtsstraße heraus in die Siemensstraße fahren wollte und dazu die Alte Römerstraße queren musste. Der Pkw des 92-Jährigen prallte vorne links gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden Autos. Die Dachauerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 7000 Euro.