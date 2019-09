Seit nunmehr 14 Jahren wird die Münchner Straße am letzten Wochenende der Schulferien für Autos gesperrt und in eine lange Tafel verwandelt.

Über 600 Meter werden sich Biertischgarnituren erstrecken, an den Ständen links und rechts davon werden allerlei Gerichte und Getränke angeboten werden, dazu klingt dann Livemusik durch die Besuchermenge. Am Samstag, 07. September, wird die Dachauer Einkaufsmeile Münchner Straße wieder zum Schauplatz der Großveranstaltung "Die Lange Tafel".

Das eintägige Straßenfest gibt es mittlerweile seit 14 Jahren. Ausgerichtet wird es von den Geschäftsleuten der Münchner Straße, die sich in einem BDS Ortsverband zusammengeschlossen haben. "Mit dem Fest, das jedes Jahr am letzten Wochenende der bayerischen Sommerferien stattfindet, wollen sich unsere Geschäfte bei ihren Kunden bedanken," sagt Isabel Seeber, erste Vorsitzende der Vereinigung. Die Veranstalter versprechen den Dachauern und Besuchern aus der ganzen Region gemütliches Beisammensein, gute Stimmung und Unterhaltungsprogramm auf drei Bühnen.

Über 15 000 Besucher werden auf dem kostenlosen Straßenfest erwartet. Aufgrund der Festlichkeiten wird die Münchner Straße vom 7. September um 5 Uhr bis zum 9. September um 6 Uhr gesperrt. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge in der Münchner Straße schon am Vorabend umzuparken. Die Veranstalter empfehlen Besuchern die Parkplätze an der Ludwig-Thoma-Wiese und am S-Bahnhof sowie die Benutzung öffentlicher Parkplätze.

Zum Auftakt heißt es: "O'zapft is!" Um 11 Uhr wird die Lange Tafel mit dem traditionellen Bieranstich und einer Begrüßung auf der CityCom Jubiläumsbühne eröffnet. Dann dürfen die Besucher an der namensgebenden langen Tafelrunde Platz nehmen, die in der Mitte der Straße aufgebaut und als großer gemeinsamer Tisch gedacht ist. Währenddessen treten auf den drei Eventbühnen bis Mitternacht insgesamt mehr als zwanzig Bands und Showacts auf.

Auf der Hauptbühne, die diesmal CityCom Jubiläumsbühne heißt, zeigen Mitglieder des TSV Dachau in den Disziplinen Thai Bo, Taekwondo, Boogie Woogie und Jumping Fitness ihr Können. Unter dem Motto "Bayrisch guad drauf" tritt am Nachmittag die Showtanzgruppe Narrhalla aus

Oberschleißheim auf. Zwischen 19 und 20 Uhr begrüßt Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann die Gäste der Langen Tafel. Danach leitet das Programm der Hauptbühne in den Italienischen Abend über, der von einer Gastband aus Mailand und der Bigband Dachau gestaltet wird.

Bayrisch soll es dagegen auf der Sparkassen-Biergartenbühne zugehen: hier ist um die Mittagszeit Volksmusik angekündigt, nachmittags eine Modenschau von Trachten Ullmann. Dazwischen lässt die Hula-Gruppe der VHS ihre Reifen kreisen, bevor die Ampermusikanten Bergkirchen die Abendshow übernehmen. Im Biergarten um die Biergartenbühne liefern dieses Jahr zum ersten Mal Bedienungen den Gästen das Bier an den Tisch, um längere Anstehzeiten zu vermeiden.

Auf der Volksbankbühne wird unter anderem mit den Bands Soul Community, Rapian, und Soulissimo eine musikalische Mischung aus Soul, Irish Folk und Rock präsentiert. Die Lange Tafel ist auch eine große Bühne für die verschiedenen Dachauer Vereine, die sich mit eigenen Infoständen und Mitmachaktionen am Straßenfest beteiligen. Für Familien mit Kindern dürfte das Angebot auf dem Sparkassenplatz besonders interessant sein: Dort wartet das Kinderparadies unter anderem mit ein neun Meter hoher Kletterturm des Alpenverein Dachau, einer Forscherstation des Sea Life München und einem Lastenfahrradparcours auf. Neben interaktiver Unterhaltung und der Möglichkeit sich Schminken zu lassen, sollen für die jungen Besucher auch Klimathemen kindgerecht aufgearbeitet und erklärt werden.