5. August 2019, 21:28 Uhr Dachau 26-Jähriger überschlägt sich mit Quad

Ein 26-jähriger Dachauer hat sich am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Pellheimer Straße mit seinem Quad überschlagen und sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit dem Quad der Marke Taiwan Golden Bee auf der Pellheimer Straße in Richtung Ziegelei unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Gefährt nach rechts von der Straße ab. Daraufhin geriet das Quad in Schleudern. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Pellheim mussten an die Unfallstelle ausrücken und die Straße säubern, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.