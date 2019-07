31. Juli 2019, 22:00 Uhr Dachau 2500 Euro für Krebs-Stiftung erradelt

34 Teilnehmer haben "gegen Krebs" 90 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt sowie 1000 Höhenmeter überwunden. Die Charity-Aktion wurde bereits zum fünften Mal vom früheren Chefarzt am Helios Amper-Klinikum Dachau, Professor Horst Günter Rau, organisiert. Die Startgebühr von 50 Euro pro Person geht an die Stiftung "Dachau gegen Krebs". Mit Startgebühren und Spenden kamen in diesem Jahr 2030 Euro zusammen. "Die Amper-Kliniken runden diesen Betrag auf 2500 Euro auf", kündigt Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski an.