Am 29. April 1945 erreichten die amerikanischen Truppen Dachau, befreien das Konzentrationslager und setzten eine Militärregierung ein. Erste Artillerieeinheiten der US-Army wurden auf dem ehemaligen SS-Gelände in Dachau-Ost stationiert. Die Präsenz der Amerikaner - die letzten von ihnen wurden 1973 abgezogen - war im Alltag sichtbar und viele ältere Dachauer können sich noch gut daran erinnern. Unter dem Titel "Befreiung und 'American way of life'" erzählt die Gästeführerin Rosemarie Schreiner am Donnerstag, 12. September, vom Neubeginn in Dachau nach dem Zweiten Weltkrieg. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr vor dem Rathaus. Die Führung kostet fünf Euro. Anmeldung unter Telefon 08131/277931 oder unter ro.schreiner@dachau-mail.de.