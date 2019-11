Eine 18-Jährige hat am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf dem Weblinger Weg die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist damit in die Leitplanke gekracht. Wie die Dachauer Polizei berichtet, war die 18-Jährige in Richtung Webling unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Staatsstraße 2047 geriet sie mit ihrem Auto ins Rutschen und krachte gegen die Leitplanke. Die Polizei vermutet, dass die 18-Jährige zu schnell fuhr. Die Fahrerin sowie ihre beiden 17-jährigen Mitfahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 21 000 Euro.