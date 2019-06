11. Juni 2019, 21:55 Uhr Dachau 14 Parkscheinautomaten im Bahnhofsviertel

Die neue Bewohnerparkzone in Dachau westlich des Bahnhofs gilt von Montag, 17. Juni, an. Anwohner mit einem Parkausweis dürfen dann noch ohne Parkschein auf der Straße parken. Alle anderen zahlen pro Stunde 50 Cent und zwar von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Das gilt für die Augustenfelder Straße, Bürgermeister-Krebs-Straße, Goethestraße, Lessingstraße und Neuängerstraße. Anwohner, Gewerbetreibende und Selbstständige haben Anspruch auf einen Ausweis. Dieser kann auf der Homepage der Stadt Dachau beantragt werden. Die Stadt stellt 14 Parkscheinautomaten auf. Die Parkdauer ist nicht beschränkt. Das soll Besuchern des Medizinischen Versorgungszentrums zugute kommen. Die erste Bewohnerparkzone Dachaus wurde zum 1. Dezember 2017 in Augustenfeld eingeführt. Die Stadt sieht die Ergebnisse als sehr positiv an: Die Straßen sind weniger zugeparkt, der Parksuchverkehr hat sich verringert. Das Bündnis für Dachau hat bereits die nächste Bewohnerparkzone angeregt, zwischen Pollnstraße, Sudetenlandstraße, Würmstraße und Schleißheimer Straße.