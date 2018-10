1. Oktober 2018, 21:54 Uhr CSU-Veranstaltung Landwirtschaft mit Zukunft

Unter dem Titel "Der Bayerische Weg - Landwirtschaft mit Zukunft!" lädt die CSU in Erdweg zu einem Diskussionsabend mit Michaela Kaniber, Staatsministerin für Landwirtschaft und Forsten, ein. "Land- und Forstwirtschaft müssen auch künftig Garanten für Wertschöpfung in der Region sein: mit wertvollen Arbeitsplätzen, einer nachhaltigen Rohstofferzeugung und -nutzung sowie flächendeckender Pflege der Kulturlandschaft", heißt es in der Pressemitteilung der CSU. Sie bekenne sich zur heimischen, bäuerlichen Landwirtschaft, die insbesondere für die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel stehe.

Die Diskussionsveranstaltung findet am Mittwoch, 3. Oktober, von 20 Uhr an im Bürgerhaus Kleinberghofen, Sankt-Martin-Straße 18a, statt. Christian Blatt, Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender in Erdweg, Stefan Sedlmair, Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft sowie die Dachauer CSU-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl Bernhard Seidenath, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landtags-Listenkandidat August Haas und Bezirkstags-Listenkandidatin Julia Grote freuen sich schon jetzt auf eine gute Diskussion eines spannenden Themas. Außerdem hoffen alle Beteiligten natürlich auf viele Besucher und interessante Diskussionsbeiträge.