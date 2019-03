6. März 2019, 21:46 Uhr CSU Schwabhausen Noch eine Blühwiese für den Landkreis

Überall im Landkreis entdeckt die CSU das Thema Blühwiesen. Nun hat auch der Schwabhausener CSU-Fraktionssprecher Florian Scherf bei Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) beantragt, im Frühjahr auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Ortsausgang Frühlingstraße Richtung Puchschlagen eine Blühwiese anzulegen. Da eine andere Nutzung der Fläche momentan nicht absehbar sei, soll sie als blühende Wiese mit insektenfreundlichem, vielfältigem Bewuchs genutzt werden. Die Gemeinde könne damit auch ein Vorbild für die Bevölkerung sein. Das Grundstück müsse nur umgegraben und geeignetes Saatgut ausgebracht werden, erklärt Scherf. "Vor allem die Kombination von ein- und mehrjährigen Pflanzen ist optimal für eine schnelle positive Wirkung." Die Auswahl des Saatguts und die Umsetzung soll in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein oder dem Landschaftspflegeverband erfolgen. Zuletzt hatte der Gemeinderat Pfaffenhofen das Anlegen einer Wiese beschlossen. Am Landratsamt Dachau und auf städtischen Flächen in Dachau wird schon lange auf insektenfreundliche Bepflanzung wert gelegt. Ein Vorreiter war auch die Gemeinde Vierkirchen, die Insektenhotels aufstellte.