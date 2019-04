22. April 2019, 22:16 Uhr CSU Haimhausen Interkommunale Besprechung zur A92

Was gibt es Neues zum Ausbau der A92? Was tut sich in Sachen Lärmschutz? Diese und andere Fragen bespricht die CSU Haimhausen zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister von Unterschleißheim am Dienstag, 23. April, von 20.30 Uhr an im Clubheim im Inhauser Moos. Zugesagt haben Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier und seine Stellvertreterin Claudia Kops, der CSU-Ortsvorsitzende sowie Stefan Krimmer aus Unterschleißheim.