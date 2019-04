2. April 2019, 21:49 Uhr CSU Die Seniorenunion wählt neuen Vorstand

Die Seniorenunion der Kreis-CSU wählt auf ihrer Jahresversammlung am Mittwoch, 10. April, einen neuen Vorstand, sowie Delegierte. Außerdem wird der derzeitige Vorsitzende Bernhard Gaigl über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichten. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Paulaner Seegarten in Karlsfeld in der Hochstraße 71.