Die nächste Bürgersprechstunde des CSU-Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath findet am Montag, 9. September, von 8.30 Uhr bis 10 Uhr in den Räumen der CSU-Geschäftsstelle in Dachau statt. Für eine bessere Terminplanung wird um Voranmeldung im CSU-Bürgerbüro unter der Telefonnummer 08131/73 55 20 gebeten. Die Geschäftszeiten sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und am Donnerstag von 160 Uhr bis 19 Uhr. Bernhard Seidenath ist seit Oktober 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags als Stimmkreisabgeordneter für den Stimmkreis Dachau. Dort führt er auch den Vorsitz des Landtagsausschusses Gesundheit und Pflege. Seit mehr als zehn Jahren wohnt er in Haimhausen.