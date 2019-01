15. Januar 2019, 22:05 Uhr CSU-Bürgerbüro Bundestagsabgeordnete hat Zeit für Fragen

Katrin Staffler nimmt sich am Mittwoch, 23. Januar, Zeit für Anliegen der Bürger in ihrem Wahlkreis Dachau. Die erste Bürgersprechstunde der CSU-Bundestagsabgeordneten im neuen Jahr beginnt um 9 Uhr und endet um 12 Uhr. Das CSU-Büro bittet für eine bessere Terminplanung um Voranmeldung unter der Telefonnummer 08131/735 520. Geöffnet sind die Räume des CSU-Bürgerbüros in der Apothekergasse 1 in Dachau von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.