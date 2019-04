24. April 2019, 22:03 Uhr Creating Alpha German Champions Fund Sportler auf Mission

Markus Scharhag und Patrick Schwaack spielten erfolgreich Volleyball für den ASV Dachau. Jetzt ist die Börse ihr Parkett. Sie haben einen Aktienfonds gegründet, mit dessen Hilfe sie soziale Projekte finanzieren

Von Andreas Förster, Dachau/München

Wuchtige Aufschläge und krachende Schmetterbälle waren jahrelang ihr Markenzeichen: Patrick Schwaack und Markus Scharhag haben die erfolgreichste Volleyball-Ära des ASV Dachau in den 1990er- und Anfang der 2000er Jahre mitgeprägt. Für ihre jetzige Tätigkeit haben sie das Volleyballnetz gegen ein umfassendes Netzwerk getauscht.

Das Gespür für gutes Timing ist geblieben. Auch Teamgeist und Nervenstärke sind gefragt. Vor einem Jahr haben die beiden Freunde gemeinsam einen Aktienfonds mit sozialem Mehrwert gegründet: Den Creating Alpha German Champions Fund. Es gibt zwei Büros, eines in Dachau, eines in München. Das Dachauer Büro liegt über dem Cinema - mit Traumaussicht auf die Stadt und, bei Föhn, bis zu den Bergen. Schwaack liebt diesen Blick in die Weite. Auf der Dachterrasse kann er auch mal durchatmen. Die Investment-Branche ist ein schwieriges und hochsensibeles Terrain, sagt Schwaack. Er hat sich intensiv in die Materie eingearbeitet, die Turbulenzen, das Auf und Ab an der Börse in den letzten Monaten bekommt er hautnah mit. Den Fond aktiv managen darf er aber nicht. Dazu braucht es eine eigene Lizenz, die besitzt aber nur Markus Scharhag. Schwaaks Aufgabe in dem gemeinsamen Unternehmen ist das Marketing und die Kommunikation, außerdem ist er für die Auswahl der sozialen Projekte zuständig.

Der 38-Jährige hat eine bewegte Sportlerkarriere hinter sich. Als Volleyballer brachte er es zum 50-fachen Nationalspieler und in die Top-Ligen in Frankreich, Griechenland und Katar. Auch als Unternehmer (Stadtstrand, Munich Beach Resort, Luja) war er erfolgreich. Zuletzt hat der Dachauer in leitender Funktion in der Marketing- und Kommunikationsberatung gearbeitet. Scharhag kennt er schon seit 1998. "Der ASV war gerade aus der 2. Bundesliga in die erste aufgestiegen. Markus hatte großen Anteil am damaligen Aufstieg", erinnert sich Schwaack. "Ich kam als junges Talent in die erste Mannschaft. Wir waren Zimmergenossen und Markus nahm mich ein wenig unter seine Fittiche." Scharhag, der die Mannschaft schon Anfang der Neunziger in die erste Bundesliga geschmettert hatte, arbeitete zu dieser Zeit schon bei einer Schweizer Kantonalbank in der Wertpapierabteilung. Zusammen mit Schwaack ist er mit dem ASV noch zweimal hintereinander direkt in die Playoffs gekommen. "Das war eine lehrreiche und spannende Zeit", erzählt der 47-Jährige, der sich bald danach mehr und mehr auf die Finanzbranche konzentrierte. Nach Banklehre und BWL-Studium führte ihn sein Berufsweg zunächst in die Schweiz und später zu den Bankhäusern Reuschel und Merck Fink in ihre jeweiligen Aktien- und Sales-Abteilungen. Er gründete die Koch Bank und beriet als Geschäftsführer institutionelle Anleger wie Versicherungen zu deutschen Aktien. In den mehr als 20 Jahren Berufserfahrung hat er viele Kontakt zu Firmen im Small- und Midcap-Bereich aufgebaut. Auch beim Creating Alpha German Champions Fund liegt der Fokus auf den erfolgreichen deutschen Mittelständlern, viele davon Weltmarktführer in ihrem Segment.

Das seinerzeit erfolgreiche Teamwork als Sportkameraden erschien den Creating-Alpha-Männern wertvoll genug, um es nun in einer neuen geschäftlichen Umgebung fortzusetzen. "Wir sind immer befreundet geblieben und haben uns nie aus den Augen verloren", versichert Schwaack. Für ihn ist es vor allem auch die soziale Komponente, die ihn an Creating Alpha gereizt hat. Ungefähr alle drei Monate schütten Scharhag und Schwaack Spenden an gemeinnützige Projekte aus.

Responsible Investing, also verantwortungsvolles Investment, ist ihr Begriff dafür. Diese in der Finanzwelt unübliche Nebentätigkeit macht den Creating Alpha German Champions Fund zu einem zumindest in Europa einmaligen Aktienfonds. "Wir spenden einen signifikanten Teil unserer Performance- und Management-Gebühren, weil wir uns der sozialen Verantwortung rund ums Geld bewusst sind", erklärt Markus Scharhag. Für einen, der sich seit 20 Jahren im Investment-Banking behauptet, eine bemerkenswerte Einsicht. Scharhag und Schwaack sind eben auch ehemalige Profisportler. "Da gibt es viele, die sich sozial engagieren, auch wir möchten unseren Teil dazu beitragen", erklärt Schwaack. So floss im Juli 2018 die erste Spende in Höhe von 1000 Euro in eine Kinderbetreuungseinrichtung, die eine junge Frau mit Down Syndrom beschäftigt.

Die zweite Einrichtung, die mit einer Spende des Creating Alpha Fund bedacht wurde, war der Deutsche Behindertensportverband (DBS). Letzten November nahm DBS-Generalsekretär Thomas Urban den Scheck über 5 000 Euro entgegen. Am 11. Mai kommen weitere Projekte hinzu. Beim gemeinsam mit dem Fitnessstudio Anima Dachau veranstalteten Charity Cycling Cup treten drei Teams auf Indoor- Rädern gegeneinander an. Die innerhalb von 90 Minuten gefahrenen Kilometer werden von Anima und Creating Alpha Capital in eine Geldspende übertragen und an die Brücke Dachau, die Löwenkinder Dachau und den Integrationskindergarten Himmelreich übergeben.

Das Prinzip der öffentlichkeitswirksamen Wohltat gehört bei Creating Alpha Capital zum Geschäft, wird aber nicht unnötig aufgebauscht. Es ist nachvollziehbar, dass man das, was man als Unternehmenszweck vollmundig ankündigt, für die Investoren und Interessenten transparent macht. Das geschieht auch über die sozialen Netzwerke. Die Intention dahinter: Größtmögliche Offenheit, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den Kunden aufzubauen.

Das ist das Grundkapital, noch vor dem Investment selbst. Gerade jetzt in diesen stürmischen Zeiten, in denen es an den Märkten durch die weltweiten Turbulenzen um den Zollkonflikte zwischen den USA, China und der EU sowie des Brexit-Chaos auf und ab geht, kommt es darauf an, die richtigen Unternehmen in seinem Fonds zu haben. Scharhag und Schwaack sind davon überzeugt.

Weitere Informationen zum Projekt von Patrick Schwaack und Markus Scharhag gibt es auf Twitter, Instagram und Facebook, zu finden jeweils unter "Creating Alpha German Champions". Außerdem gibt es einen Blog auf der eigenen Internetseite: https://creatingalpha.de/de/blog.html.