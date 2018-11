5. November 2018, 22:13 Uhr Couplet AG Kabarettabend im Wirtshaus am Erdweg

Kabarettfreunde dürfen sich freuen: Die Couplet AG gastiert mit ihrem neuen Programm "Wir kommen!" beim Kulturverein im Wirtshaus am Erdweg. Die Kabarettisten begeben sich dabei in die menschlichen Abgründe von Diven, Lobbyisten, Tätowierern und kleinen Diktatoren sowie dem letzten SPDler und Dr. Google. Dabei wird klar, dass alle letztlich doch miteinander verwandt sind. Der Auftritt findet am Samstag, 10. November, im Wirtshaus am Erdweg statt. Beginn ist um 20 Uhr. Restkarten gibt es noch im Wirtshaus am Erdweg oder unter www.wirtshaus-am-erdweg.de.