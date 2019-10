Für alle Dachauer, die ihren Garten auf den Winter vorbereiten möchten, stellt die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Dachau von Freitag, 18. Oktober, um 14 Uhr bis Samstag, 19. Oktober, um 18 Uhr Container für Gartenabfälle an den üblichen Standorten in Dachau bereit: Burgfriedenstraße, Hermannstraße, Ludwig-Ernst-Straße, Jahnstraße, Joseph-Effner-Straße, Mitterndorf (Heinrich-Nicolaus-Straße) und Pellheim (Dorfstraße beim Kriegerdenkmal). Die Container sind für Gartenabfälle wie Baumschnitt, Heckenschnitt, Laub oder Grasschnitt bestimmt. Straßenkehricht, Steine, Erde, Kleintiermist und andere Abfälle dürfen nicht in die Container geworfen werden. Die Recyclinghöfe des Landkreises Dachau nehmen ganzjährig bis zu einen Kubikmeter Gartenabfälle pro Woche kostenlos an. Für weitere Informationen steht die Abfallberatung des Landkreises Dachau unter Tel. 08131/741469 zur Verfügung.