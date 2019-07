12. Juli 2019, 21:26 Uhr CO² einsparen Infrastruktur verbessern

Die Aktion "Stadtradeln" läuft noch bis Sonntag

Dachau Bis Sonntag läuft die Aktion Stadtradeln in Stadt und Landkreis. Ziel der Aktion ist es, CO² einzusparen und vom Auto auf das Rad umzusteigen. Die fleißigen Radler des Landkreises haben schon mehr als 150 000 Kilometer gesammelt, das entspricht der 3,8-fachen Länge des Äquators. Die eingesparte Menge CO² beträgt bis jetzt 22 Tonnen. Interessierte können sich im Internet unter stadtradeln.de informieren. Wer sich anmeldet, kann sich auch die Stadtradeln-App herunterladen. Die durch das Smartphone aufgezeichneten Geodaten erfassen die gefahrenen Kilometer und schreiben sie dem Konto gut. Alternativ können auch die gefahrenen Kilometer online eingetragen werden.

Interessant ist, was mit den gesammelten Geodaten passiert. Die mittels App auf dem Smartphone erhobenen Daten werden durch das Projekt Movebis ausgewertet. Der Name kommt aus dem Lateinischen und steht für: du wirst bewegen. Sie werden aus datenschutzrechtlichen Gründen vorweg anonymisiert und sollen für die Planung und Gestaltung von Fahrradinfrastruktur genutzt werden. Wer bisher wissen wollte, wie viele Radfahrer am Tag durch eine bestimmte Straße fahren, stellte eine Zählstation auf. Durch den großen Datensatz der fleißigen Radler lassen sich aber auch andere Erkenntnisse ziehen als die bloße Anzahl. Wie schnell fahren die Fahrradfahrer und wo? Wie lange wartet man an der Ampel? Warum wird der Radweg nicht genutzt, mangelt es an vielleicht an der Beschilderung? Diese beispielhaften Fragen lassen sich auch grafisch aufbereiten, um zu einer Verbesserung der Fahrradinfrastruktur zu führen. Natürlich sind die Daten umso aussagekräftiger, desto größer der Datensatz ist.

Wer in den letzten Tagen der Aktion noch mal in die Pedale treten möchte, sei auf die Radtouren des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Dachau hingewiesen. An diesem Samstag findet eine halbtägige Mountainbike-Tour statt und am Sonntag eine ganztägige Tour mit einer Länge von 85 Kilometern. Informationen unter: adfc-dachau.de. Am Sonntag endet die Aktion Stadtradeln für Stadt und Landkreis, aber bis 21. Juli können die gefahrenen Kilometer noch online eingetragen werden.