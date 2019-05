21. Mai 2019, 21:52 Uhr Clematis Ausflug des Gartenbauvereins

Der Obst- und Gartenbauverein Dachau und Umgebung unternimmt eine Busfahrt nach Unterlierzheim und Nördlingen. Wer am Freitag, 21. Juni, noch mitfahren möchte, kann sich bei Waltraud Anders telefonisch unter 08131/13913 oder 0170/860 00 23, per E-Mail an waltraudanders@bayern-mail.de anmelden. In Unterlierzheim hat sich ein kleiner Familienbetrieb auf Clematis spezialisiert. Mehr als 300 Sorten finden sich in seinem Sortiment. Danach erfolgt die Weiterfahrt nach Nördlingen mit Stadtführung. Nach einer Kaffeepause geht's zurück nach Dachau. Die Teilnahme kostet 25 Euro.