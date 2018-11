4. November 2018, 21:52 Uhr Christen und Demokratie Gesprächsabend mit Landrat Löwl

Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg lädt zu einem Gesprächsabend mit Landrat Stefan Löwl. Der Landrat spricht am Dienstag, 6. November, über die Verantwortung von Christen in der demokratischen Gesellschaft, seine Sichtweise und Motive für sein Engagement sowie die Spannungsfelder in der täglichen Arbeit. Im Anschluss ist Zeit für Fragen, Gespräche und Diskussionen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Unteren Haus der KLVHS Petersberg im Raum Sophie Scholl.