Chris Niesen, 39, Passant aus Dachau: "Ich stehe der Erhaltungssatzung grundsätzlich positiv gegenüber. Aber selber bin ich auch noch nicht in der Situation gewesen, dass mir jemand vorschreiben wollte, ob ich was an meinem Haus verändern darf oder nicht. Da wird man dann schon unflexibel. Aber ich frage mich: Ist in der Straße nicht sowieso schon so viel passiert, dass die Satzung nichts mehr bringt?"