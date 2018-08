27. August 2018, 22:15 Uhr Caritas-Zentrum Entspannung für Demenzkranke

Bewegung und Entspannung für Menschen mit Demenz und deren Angehörige - diesen neuen Kurs bietet das Caritas-Zentrum Dachau an. In sechs Kurseinheiten machen die Teilnehmer meditative Bewegungsübungen bei entspannter Musik, Atemübungen, Übungen aus der Progressiven Muskelentspannung, kurze Meditationseinheiten und Partnerübungen. Die Treffen finden mittwochs von 14 bis 15 Uhr vom 10. Oktober an in den Räumen des Caritas-Zentrums Dachau statt. Eine Anmeldung und ein Gespräch zum Kennenlernen- ist bei der Fachstelle für pflegende Angehörige unter Telefon 08131/298-1400 erforderlich. Im Landkreis Dachau leben derzeit 2100 Menschen mit der Diagnose Demenz.