4. März 2019, 22:01 Uhr Caritas und Malteser Hausnotruf für alte Menschen

Sozialverbände im Landkreis unterzeichnen Kooperationsvertrag

Ein Hausnotrufgerät kann Leben retten. Es gibt den Angehörigen Sicherheit und ermöglicht vielen Seniorinnen und Senioren ein langes und selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung. Die beiden großen Sozialverbände in der Erzdiözese München und Freising, Caritas und Malteser Hilfsdienst, unterzeichneten bereits im vergangenen Dezember einen Rahmenvertrag, damit der Hausnotruf noch mehr Menschen zugutekommen kann. Für den Landkreis Dachau unterschrieb Caritas-Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl im Beisein von Thomas Rapp, Leiter Soziale Dienste der Malteser im Bezirk München, den Kooperationsvertrag mit dem Malteser Hilfsdienst. Die neue Kooperation der beiden Sozialverbände hat zum Ziel, Klienten der Caritas im Landkreis Dachau auf deren Wunsch schnell und unkompliziert mit einem hochmodernen Hausnotrufgerät auszustatten.

Dabei ist es egal, ob die älteren Menschen zu Hause, in Anlagen des Betreuten Wohnens oder anderen Senioreneinrichtungen leben. Der Hausnotruf funktioniert über einen tragbaren Notrufsender, mit dem im Notfall Hilfe angefordert werden kann. Ein Knopfdruck auf den "Funkfinger" genügt, um von überall zuhause sofort Kontakt zur Malteser Notrufzentrale herzustellen. Dort werden alle persönlichen Daten des Kunden auf dem Bildschirm angezeigt und ein Mitarbeiter erkundigt sich, was passiert ist. Der Notruf wird weitergeleitet und je nach Situation fahren Mitarbeiter des Hausnotruf-Teams, Angehörige oder der Rettungsdienst zum Kunden. Zusätzlich kann ein Rauchmelder an das Hausnotrufgerät gekoppelt werden, der dann bei Rauchentwicklung in der Wohnung über das Gerät Alarm in der Zentrale auslöst, die wiederum Kunde und Feuerwehr verständigt. Und auch für mobilere Senioren gibt es Sicherheit. Das Zweitastengerät des Malteser Mobilnotrufs ist so groß wie ein Handy und passt unterwegs bequem in jede Manteltasche.