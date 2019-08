Das Caritas-Zentrum Dachau hat in Kooperation mit dem Treffpunkt 50+, dem Dachauer Forum und der Fachstelle für pflegende Angehörige ein neues Kursangebot erarbeitet: Bewegung und Entspannung für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. In sechs Kurseinheiten bietet die Kursleiterin, Frau Queng-Gotzmann, vielfältige Möglichkeiten durch meditative Bewegungsübungen bei entspannter Musik, Atemübungen, Übungen aus der Progressiven Muskelentspannung, kurze Meditationseinheiten und Partnerübungen an, um körperliches und seelisches Wohlbefinden zu erlangen. Die Gruppe trifft sich wöchentlich mittwochs von 14 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten des Caritas-Zentrum Dachau. Das Angebot startet am 25. September. Eine Anmeldung und ein Kennlerngespräch ist bei der Fachstelle für pflegende Angehörige unter der Telefonnummer 08131 / 298-1400 erforderlich. Aktuell leben im Landkreis Dachau 2100 Menschen mit einer dementiellen Diagnose. Für Betroffene und Angehörige beginnt mit Feststellung einer Demenz ein neuer Lebensabschnitt. Gerade im Anfangsstadium brauchen Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige - meist Ehepartner - gemeinsame Auszeiten, um ihre veränderte Tagesstruktur und die kleinen sowie großen alltäglichen Dinge zu meistern. Zum einen um zu sich selbst zu finden und zum anderen um Beziehung neu zu erleben. Das bayernweite Projekt "Sport und Bewegung trotz(t) Demenz" zeigt die positiven Effekte eines Bewegungstrainings auf und ist Impulsgeber für das Angebot im Caritas-Zentrum Dachau.