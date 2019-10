Die Dachauer Caritas setzt sich für sozial schwache Menschen ein - auch bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. "Wir suchen dringend Vermieter mit Herz, die ihre Wohnungen auch an Menschen vermieten, mit denen es das Leben gerade nicht ganz so gut meint", erklärt Aylin Beqiraj, Leiterin des Wohnungsprojekts im Caritas-Zentrum Dachau.

Besondere Sorgen mache sie sich derzeit um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die zum 1. November aus ihrer Wohnung ausziehen muss. "Maria ist Vollzeit berufstätig und hat es immer wieder geschafft, ihre kleine Familie über Wasser zu halten", berichtet Beqiraj. Jetzt sei ihre Klientin aber in großer Sorge, dass sie mit ihren kleinen Kindern in einer Notunterkunft oder auf der Straße lande. "Sie will gerne in Dachau bleiben, weil sie ihre Kinder, die dort in die Schule gehen, nicht aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld reißen möchte", erklärt die Sozialarbeiterin. Deshalb suche die Frau in der Umgebung eine bezahlbare Wohnung.

Das Wohnungsprojekt des Caritas-Zentrums Dachau unterstützt Menschen, die kaum eine Chance haben auf dem Wohnungsmarkt. "Viele unserer Hilfesuchenden haben zu kleine oder zu teure Wohnungen. Wir beraten immer wieder Menschen, die in einer akuten Notsituation sind." Wer helfen will oder Fragen hat, kann sich im Caritas-Zentrum bei Aylin Beqiraj melden, Telefon 08131/298 1973, oder per Email an aylin.beqiraj@caritasmuenchen.de.