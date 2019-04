12. April 2019, 21:42 Uhr Caritas bietet Hilfe an Wenn Kinder unter Trennung leiden

Wenn Eltern sich trennen, verändert sich auch für die Kinder vieles. Sie brauchen in dieser Zeit besonders viel Zuwendung, um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen. Finanzielle Probleme, Konflikte mit dem anderen Elternteil und Stress fordern Kraft, Zeit und Nerven. Häufig geht dies auf Kosten der Kinder. Aber auch die Eltern leiden darunter. Die Jugend- und Elternberatung des Caritas-Zentrums Dachau bietet deshalb einen Kurs als Hilfe an. Im Fokus stehen die Stärkung der Beziehung zum Kind, die Selbstfürsorge und der Umgang mit dem anderen Elternteil im Sinne des Kindes. Ziel des Kurses sind praktische Hilfestellungen, um die Herausforderungen der Trennungskrise besser bewältigen zu können. Das Training umfasst sechs dreistündige Termine. An einem Kurs kann nur ein Elternteil teilnehmen. Information und Anmeldung beim Caritas-Zentrum Dachau, Jugend- und Elternberatung, Telefon 08131 / 298 - 1500 oder per Mail an eb-dah@caritasmuenchen.de.