3. Juni 2019, 22:04 Uhr Caritas Auszeit für pflegende Angehörige

Die Fachstelle für pflegende Angehörige im Caritas-Zentrum Dachau und die Gemeindecaritas haben einen weiteren Selbstpflegetag unter dem Motto "Rasten statt ausrasten" für pflegende Angehörige organisiert. Die nächste kleine Auszeit für pflegende Angehörige findet am Mittwoch, 12. Juni, statt. Eingeladen sind alle, die von der Mittagszeit an bis in den Nachmittag hinein, etwas Abstand zu ihrem Pflege- und Betreuungsalltag gewinnen möchten. Dieses Mal ist das Ausflugsziel die Schlossanlage in Schleißheim. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Parkplatz des Caritas-Zentrums Dachau, Landsberger Straße. Wer Unterstützung in der Betreuung seines zu pflegenden Angehörigen für diesen Tag benötigt, kann sich an die Organisatorinnen Irmgard Haas von der Gemeindecaritas und Madlen Hardtke von der Fachstelle für pflegende Angehörige wenden.

Hilfe und Unterstützung für pflegende Angehörige bietet die Caritas nicht nur an diesem Tag. Das ganze Jahr über kann sich dieser Personenkreis dort beraten lassen zu Themen wie den Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, erhält Informationen zu Krankheitsbildern und den Umgang mit den zu Pflegenden sowie über das Unterstützungs- und Hilfsnetzwerk des Landkreises Dachau.

Ein Schwerpunkt der Fachstelle für pflegende Angehörige ist die Demenzberatung. Angehörige erhalten jedoch auch Beratung in allen anderen Pflegesituationen, wenn es beispielsweise darum geht, den Pflegealltag eines Schlaganfallpatienten oder an Parkinson Erkrankten zu organisieren. Neben den Beratungsleistungen gibt es bei der Caritas noch weitere Hilfen und Unterstützung durch Gruppenangebote sowie entlastende Angebote für Angehörige: eine kunsttherapeutische Betreuungsgruppe für Menschen mit einer Demenz gehört genauso dazu wie eine regelmäßige Gesprächsrunde für pflegende Angehörige und die stundenweise Entlastung durch ausgebildete Seniorenbegleiter.

Wer beim Angehörigentag mit zum Schloss Schleißheim fahren möchte, sollten sich zur besseren Organisation bis zum Freitag, 7. Juni, anmelden. Ansprechpartnerinnen bei der Caritas in Dachau sind Irmgard Haas und Madlen Hardtke, Telefon: 08131/298 14 00.