Caritas-Angebot Ausflug für pflegende Angehörige

Die Fachstelle für pflegende Angehörige im Caritas-Zentrum Dachau und die Gemeindecaritas haben einen weiteren Selbstpflegetag unter dem Motto "Rasten statt ausrasten" für pflegende Angehörige organisiert. Die nächste "kleine Auszeit" für pflegende Angehörige findet am Donnerstag, 14. März, statt. Eingeladen sind alle, die von der Mittagszeit bis in den Nachmittag hinein etwas Abstand zu ihrem Pflege- und Betreuungsalltag gewinnen möchten. Dieses Mal ist das Ausflugsziel die Schlosswirtschaft Odelzhausen mit anschließendem Besuch der Furthmühle in Egenhofen. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Parkplatz des Caritas-Zentrums Dachau. Alle Teilnehmer können sich mit einem Kleinbus chauffieren lassen. In der Schlosswirtschaft gibt es ein bayerisches Mittagessen. Danach geht es weiter zum Museum der Furthmühle in Egenhofen. Gegen 16 Uhr fährt der Bus die Teilnehmer wieder zum Treffpunkt zurück nach Dachau. Pflegende Angehörige, die für die Betreuung an diesem Tag Unterstützung brauchen, können sich an die beiden Organisatorinnen Irmgard Haas von der Gemeindecaritas und Madlen Hardtke von der Fachstelle für pflegende Angehörige wenden.

Hilfe und Unterstützung für pflegende Angehörige bietet die Caritas nicht nur an diesem Tag. Das ganze Jahr über finden hier pflegende Angehörige ein offenes Ohr, sie können sich beraten lassen zu Themen wie den Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, erhalten Informationen zu Krankheitsbildern und den Umgang mit den zu Pflegenden sowie über das Unterstützungs- und Hilfenetzwerk des Landkreises Dachau. Ein Schwerpunkt der Fachstelle für pflegende Angehörige ist die Demenzberatung. Angehörige erhalten jedoch auch Beratung in allen anderen Pflegesituationen. Wer Interesse an den Angeboten hat, kann sich im Caritas-Zentrum Dachau informieren. Alle, die beim Angehörigentag zur Furthmühle mitfahren wollen, sollten sich bis Montag, 11. März, anmelden. Ansprechpartnerinnen bei der Caritas in Dachau sind Irmgard Haas und Madlen Hardtke, Telefon 08131 / 298 - 1400.