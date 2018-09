12. September 2018, 22:30 Uhr Cafe Gramsci Musiker aus Neuseeland

Zum ersten Konzert seines Herbstprogramms kann der Prittlstock e.V. den Gewinner des Bayerischen Integrationspreises präsentieren: Mathew James White. Er tritt am Freitag, 14. September, um 20 Uhr im Café Gramsci in der Dachauer Altstadt auf. Einlass ist um 19 Uhr. Karten für zehn Euro gibt es im Vorverkauf unter www.prittlstock-onlineshop.de oder an der Abendkasse für zwölf Euro.