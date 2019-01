16. Januar 2019, 21:46 Uhr Busfahrt Ausflug zum Circus Krone

Die Volkshochschule veranstaltet am Samstag, 26. Januar, eine Busfahrt zum Circus Krone in München. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Altomünster. Der Ausflug kostet 28 Euro. Wer mitfahren möchte, muss sich anmelden bei der Volkshochschule Altomünster unter der Telefonnummer 08254/2462 oder auf der Homepage mit dem Link www.vhs-altomuenster.de.