4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Buntes Programm Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Dachau veranstaltet am Samstag, 6. Oktober, von zehn bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür in ihrer Unterkunft im Fritz-Müller-Weg 1. Dabei haben die Besucher die Gelegenheit, alle Fragen rund um die Feuerwehr zu stellen, und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Im vergangenen Jahr wurde die Dachauer Feuerwehr zu 465 Einsätzen alarmiert und bis heute sind es im laufenden Jahr bereits 378. Aber die Feuerwehr führt auch ein reges Vereinsleben: mit Ausflügen und Veranstaltungen wie Faschingsball, Schafkopfturnier oder Grillfest. Das Organisationsteam um Jürgen Tich, Christian Rauch und Florian Reiter hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt. An einigen Stationen dürfen die kleinen und großen Besucher selber "Hand anlegen" und etwa Feuer löschen oder durch die Atemschutzübungsanlage krabbeln, es gibt auch Führungen durch das Gerätehaus, die Fahrzeugschau sowie Einsatzvorführungen. Das ganze Programm findet man auf der Homepage www.feuerwehr-dachau.de.