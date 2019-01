11. Januar 2019, 22:08 Uhr Bund Naturschutz Spaziergang der Wilden Biber

An der Glonn gibt es viel zu entdecken. Kinder, die Lust haben, dieses Gebiet zu erkunden, können das bei einem Spaziergang mit der Kindergruppe des Bundes Naturschutz (BN) Odelzhausen/Pfaffenhofen/Sulzemoos am Freitag, 18. Januar, tun. Treffpunkt der "Wilden Biber", so nennt sich die Nachwuchsgruppe des BN, ist um 15 Uhr das Jugendzentrum Odelzhausen. Kinder von fünf Jahren können alleine mitkommen, Jüngere sind mit einer erwachsener Begleitperson ebenso willkommen. Der Spaziergang ist kostenfrei. Die Organisatoren bitten aber um Anmeldung per E-mail an vedovasusanne@web.de oder per Telefon unter 0172/983 93 63).