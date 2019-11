In Petershausen trifft sich am Freitag, 29. November um 14 Uhr der Bund Naturschutz am Pertrichplatz. Ziel des Treffens ist es, ein gemeinsames Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft zu setzen. An diesem Tag hat die Fridays for Future Bewegung erneut zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen.

In der Gemeinde Petershausen hat sich aus Sicht des Bund Naturschutzes schon einiges getan. Seit 2012 gebe es für die Gemeinden Petershausen, Haimhausen und Vierkirchen beispielsweise"einen praxistauglicher Handlungsleitfaden für eine klimafreundliche Zukunft". Zudem wurde das sogenannte Fifty-Fifty Projekt in der Schule durchgeführt: Es wurde bewusst insgesamt fast ein Viertel weniger an Energie verbraucht und dadurch innerhalb von nun sechs Jahren 345 Tonnen CO2 eingespart, was einer Einsparung von 100 000 Euro entspricht. Die Gemeinde leiht außerdem ein E-Bike aus. Zum klimaneutralen Transport verleiht das Energieforum Petershausen kostenlos ein Elektrolastenfahrrad und der Bund Naturschutz führt regelmäßig Baumpflanzungen in der Gemeinde durch. Aus Sicht des Bund Naturschutz Petershausen reicht all das aber bei weitem nicht aus. Die Politik, so die Forderung des Vereins, sei aufgerufen Ziele zu setzen und Schritte dorthin anzuordnen, aber auch die Bürger müssten hinter den erforderlichen Maßnahmen stehen.

Neben dem Treffen in Petershausen hat auch Fridays for Future Dachau für den 29. November erneut eine Demonstration für das Klima geplant. Treffpunkt ist auf der Thomawiese um 12 Uhr.