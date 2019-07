25. Juli 2019, 21:47 Uhr Bürgerworkshop Alle dürfen mitreden

Die Stadt lädt zum Bürgerworkshop am Samstag ein. Dort wird über die Zukunft Dachaus diskutiert. Jeder kann seine Vorstellungen einbringen. Es geht auch darum, Prioritäten zu setzen. Gleichzeitig wird eine mobile Sitzgruppe an der Münchner Straße installiert

Von Petra Schafflik, Dachau

Der Countdown läuft. Nur noch ein Tag, dann können die Dachauer erneut mitreden, diskutieren und ihre Vorstellungen einbringen, wenn es um die Frage geht: Wie soll sich unsere Stadt in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Alle sind eingeladen zum ganztägigen Bürgerworkshop am Samstag, 27. Juli, von 11.30 Uhr an in die Zentralwerkstatt auf dem Gelände der ehemaligen MD-Papierfabrik.

An einem Leitbild für Dachau unter dem Titel "Dachau denkt weiter" arbeiten Stadtrat und Stadtverwaltung seit Monaten. Gemeinsam mit Vertretern von Vereinen und Verbänden wurden bereits Leitsätze entwickelt. Die Bürger konnten schon online Vorschläge machen und ihre Meinung kundtun. Doch nun, kurz vor Abschluss des Projekts, sind die Dachauer noch einmal im direkten Dialog und persönlichen Meinungsaustausch gefragt. Auf diese Weise haben sie die Chance, Prioritäten zu setzen oder auf Lücken im Konzept aufmerksam zu machen. "Wir wollen die Leitgedanken öffentlich vorstellen und intensiv mit den Bürgern diskutieren", sagt Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD).

Dachau verändert sich und wird sich zukünftigen Herausforderungen stellen müssen. Um dieser Entwicklung eine Richtung zu geben, erarbeitet die Stadt Dachau momentan ein räumliches Leitbild als Richtschnur und Zielvorgabe für die Zukunft. Dieses Leitbild wird später Grundlage sein für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans, der als langfristiger Rahmen der Stadtentwicklung vorgibt, wo künftig in Dachau gewohnt, wo gearbeitet wird, wo Flächen für soziale Einrichtungen, für Schulen, Kitas und Sport bereitgehalten werden oder als Grünflächen der Erholung vorbehalten bleiben. Da dem Leitbild damit enorme Bedeutung zukommt für wichtige Weichenstellungen in der Stadtplanung, sind in den unterschiedlichen Arbeitsphasen viele Akteure in den Prozess einbezogen. Zusammen mit Fachleuten der Stadtverwaltung und der von der Stadt beauftragten Stadtentwicklerin Annegret Michler bringen sich Vertreter von Vereinen und Verbänden und auch die Bürgerschaft immer wieder ein.

Die erste Etappe des Leitbildentwicklungsprozesses "Dachau denkt weiter", die vor allem die Analyse von Strukturen und Problemstellungen umfasste, wurde mit der Präsentation der wichtigsten Zukunftsaufgaben im März abgeschlossen. Danach erarbeitete eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe mit Stadträten und Vertretern unterschiedlichster Interessengruppen der Stadtgesellschaft daran, wesentliche Leitgedanken und Zielsetzungen für die künftige Stadtentwicklung zu formulieren. In beiden Schritten war auch die Meinung der Bürger gefragt. Eine Option, die von den Dachauern mit viel Engagement aufgenommen wurde. "Es gab bei den Bürgern ein großes Interesse mitzumachen", freut sich Stadtentwicklerin Michler. Schon bei der Online-Umfrage zum Auftakt nutzten 484 User eine interaktive Karte, um mehr als 2 200 Vorschläge, Ideen und Kritikpunkte anzubringen. Auch bei der digitalen Umfrage zu den Leitsatzvorschlägen hätten die Dachauer aktiv mitgemacht. Für Michler ist die klare Botschaft: "Wir als Bürger wollen mitbestimmen."

Genau deshalb sollen die Dachauer jetzt erneut zu Wort kommen, nach den bisher im Netz organisierten Beteiligungen gibt es eine Diskussion "von Mensch zu Mensch". Auf dem MD-Gelände, wo der Bürgerworkshop stattfindet, wird sich die Stadt in den kommenden Jahren am meisten verändern. Die Teilnehmer erwartet ein vielfältiges Programm mit Fachvorträgen, einer Filmdokumentation und unterschiedlichen Mitmachstationen in einem "Stadtlabor". Für diese intensive Arbeit ist das nüchterne Ambiente der ehemaligen Industriehalle der passende Rahmen. Die Bürger sollen auf Prioritäten und Defizite aufmerksam machen, auf die vorgeschlagenen Leitbildsätze noch einmal kritisch draufschauen. Der Leiter des Stadtbauamts, Moritz Reinhold, erwartet sich von der Veranstaltung eine Antwort auf die Frage: "Sind wir auf der richtigen Spur?"

Die Stadt hofft, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Damit auch Familien und Alleinerziehende teilnehmen können, gibt es für die Kleinsten eine eigene Kinderstadt, wo sie spielerisch kreativ arbeiten können, während bei den Erwachsenen die Köpfe rauchen. Zum Abschluss wird mit dem Dachauer Percussion-Musiker Christian Benning gefeiert.

Bei allen Bemühungen um Veranschaulichung und um Enttäuschungen zu vermeiden, weist die Stadt noch einmal darauf hin, dass ein Leitbild Visionen und Ziele liefert, aber noch keine konkret erlebbaren Veränderungen. "Dieser Prozess bleibt recht abstrakt", so Bauamtsleiter Reinhold. Zeitgleich mit dem Bürgerworkshop startet die Stadt die erste konkrete Maßnahme: Eine Art mobile Sitzgruppe, die exakt auf die Fläche eines Autoparkplatzes passt, ein so genanntes Parklet wird aufgebaut. Sie soll mitten in der Stadt zum kurzen Verweilen oder Ausrasten einladen, einen nachbarschaftlichen Treffpunkt schaffen. So eine mobile Ruheinsel wird an der Münchner Straße installiert, inklusive Ideenbaum für Kritik und Wünsche zum Thema Mobilität. Nach dem Auftakt soll das Parklet durch die Stadt wandern. Und so auf Zeit Orte schaffen, "wo Bürger sich treffen und wohlfühlen", so der OB.

Bürgerworkshop "Dachau denkt weiter", Samstag, 27. Juli, 11.30 bis 18.30 Uhr, Zentralwerkstatt auf dem MD-Gelände, Zugang Ostenstraße 5. Anmeldung nicht erforderlich. Informationen unter www.dachau-denkt-weiter.de