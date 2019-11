Auf den ersten Blick wirkt Helmut Zechs Referat zur diesjährigen Bürgerversammlung so wie jedes andere in den vergangenen Jahren: Der CSU-Rathauschef dekliniert die aktuellen Zahlen durch - von den Einwohnerzahlen über die Verbrechensstatistik bis zu den Einnahmen und Ausgaben und dem Schuldenstand. Doch nach 68 seiner 134 Folien schlägt Zech einen anderen Ton an: "Rückblick der Baumaßnahmen 2002 bis 2018" heißt es da. Im Jahre 2002 wurde der damals 33-Jährige erstmals zum Bürgermeister gekürt. Jetzt zieht der 51-Jährige Bilanz. Warum? "Es könnte ja meine letzte Bürgerversammlung sein", erklärt er der Dachauer SZ. Dass der in seiner Heimatkommune tief verwurzelte Zech sich ernsthaft Sorgen macht, dass ihn seine Herausforderin Susanne Vedova von den Grünen entthronen könnte, ist indes nur schwer vorstellbar. Seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern will er noch einmal deutlich zeigen, was unter seiner Ägide in den vergangenen 17 Jahren geleistet wurde. Zech stammt aus der Baubranche - klar, dass sich für ihn Erfolg am deutlichsten in Häusern und Straßen darstellt. Manchmal klingt er bei seinem Rückblick fast wehmütig - etwa wenn er sich an den Bau des Geh- und Radwegs zwischen Pfaffenhofen und Egenburg im Jahr 2003 erinnert: "Da haben viele Gemeinderäte mit angepackt." Das im selben Jahr aus der Taufe gehobene Gewerbegebiet hält er nach wie vor für eminent wichtig. Im vergangenen Jahr stiegen die Gewerbesteuer-Einnahmen auf die Rekordsumme von fast zwei Millionen Euro - heuer werden es rund 600 000 Euro weniger sein. Ein Rückgang, der dazu führte, dass sein Kämmerer und er im Sommer auf einen rigorosen Sparkurs umschwenkten. Der Felsen, auf den Zech sozusagen baut, sind die Einkommenssteuer-Einnahmen, die seit seinem Amtsantritt kontinuierlich gewachsen sind, auf 1,54 Millionen Euro (2018) und 1,62 Millionen Euro (2019) - die 1,0-Millionen-Marke wurde erstmals im Jahre 2013 geknackt. Die Ursachen des Aufschwungs, so Zech: "Bevölkerungswachstum und die steigenden Gehälter im Großraum München". Mit "Bevölkerungswachstum" umschreibt der Pfaffenhofener seine Politik der Neubaugebiete. "Davon haben viele profitiert", setzt er hinzu und meint damit wohl auch manchen seiner Kritiker. "Ich habe dazu gelernt", räumt Zech ein. Gerade im Wohnungsbau und bei der Infrastruktur. "Barrierefreie Mehrfamilienhäuser" samt barrierefreier Umgebung zu bezahlbaren Mieten seien die Zukunft, betont Zech. Das VdK-Projekt "Weg mit den Barrieren", dessen Startschuss im vergangenen Mai fiel, ist für ihn ein "Schlüsselthema".

Nicht zuletzt deswegen war er stolz, als das Mehrfamilienhaus an der Pfaffenhofener Allee vor rund einem Jahr eingeweiht wurde. Seit Jahresanfang liefert dort eine PV-Anlage auf dem Dach Strom. Eine von sieben gemeindlichen Anlagen; die anderen sechs lieferten im vergangenen Jahr 230 000 Kilowattstunden. Auch die beiden großen Neubauten der Gemeinde - das Egenburger Kinderhaus und das Pfaffenhofener Feuerwehrhaus - werden mit PV-Systemen ausgestattet, geheizt wird mit Luftwärmepumpen. Das Kinderhaus erhält sogar einen Speicher-Akku. Zech ist stolz auf seine Erneuerbare-Energien-Bilanz: "Wir sind eine der wenigen Kommunen mit einer kommunalen Nahwärmeversorgung." Des Rathauschefs Botschaften lassen sich im anlaufenden Wahlkampf so übersetzen: "Ich mache schon seit Jahren nachhaltige Politik." Zu der er auch die Durchsetzung der Umgehungsstraße zählt. Denn die habe Egenburg, Pfaffenhofen und Wagenhofen lebenswerter gemacht.

Heuer besuchten etwas mehr als einhundert Bürgerinnen und Bürger die Versammlung. Die Diskussionen drehten sich um den Verkehr auf der Rathausstraße, die Baumaßnahmen in Wagenhofen und wieder einmal um das Dauerthema Mobilfunk. Das Treffen ging heuer im ehemaligen Gasthof Staffler über die Bühne, im kommenden Jahr soll sie im Vereinsheim des VfL Egenburg stattfinden. "Wenn ich dann noch Bürgermeister bin", merkt Zech an.