8. Juli 2019, 21:40 Uhr Bürgerversammlung Hoffen auf die Umgehungsstraße

Bei der Bürgerversammlung in Ebertshausen spricht Bürgermeister Trinkl hauptsächlich über Verkehrsprobleme und das rasante Wachstum der Gemeinde. Nebenbei erwähnt er: "Ich trete im kommenden Jahr wieder an"

Von Horst Kramer, Odelzhausen

Einhundert Folien in knapp zwei Stunden. Odelzhausens Rathauschef Markus Trinkl brachte praktisch jedes Thema, das die Gemeinde derzeit beschäftigt, in der ersten Bürgerversammlung des Jahres im Ebertshausener Pfarrsaal zur Sprache. In den vergangenen Jahren stand oft die außergewöhnliche Finanzlage im Mittelpunkt, heuer war es das Wachstum der Gemeinde und der Verkehr. Beides gehört in der A8-Kommune unmittelbar zusammen. Oder wie Trinkl am vergangenen Donnerstag sagte: "Die Autobahn ist Fluch und Segen zugleich." Nebenbei bestätigte der 36-Jährige: "Ich trete im kommenden Jahr wieder an."

Trinkl stand noch unter dem Eindruck des großen LKW-Brandes auf der A8 in der Vorwoche: "Da ging im Ort nichts mehr." Sein Fazit: Gäbe es die Ortsumgehungsstraße im Odelzhausener Westen schon, samt der dazugehörigen Autobahnauffahrt, "dann hätte ein Großteil des Chaos vermieden werden können". Wann die Spange von der Staatsstraße 2052 zur Autobahn Realität werden könnte, dazu wollte der Rathauschef keine Voraussage wagen. Immerhin, es geht voran: Bis Ende des Jahres soll ein Planer beauftragt werden, der das gesamten Projekt begleiten wird. "Ich hoffe nur, dass es keine Klagen geben wird", meinte Trinkl.

Skeptisch zeigte sich der Bürgermeister in Sachen S-Bahn entlang der Autobahn. Er zählte die vielen Hindernisse auf, die dem Bau entgegen stehen: die Eschenrieder Spange, das Bergkirchener Gewerbegebiet Gada, die achtprozentige Steigung am Fuchsberg - eine S-Bahn kann laut nur Trinkl nur ein Prozent Steigung bewältigen -, Einzelgehöfte, geschützte Gebiete. Die effektivste Lösung wäre eine Hochbahn, die oberhalb der Autobahn verlaufen könnte, so Trinkl. Der Pfaffenhofener Verkehrsexperte und Gemeinderat Klaus Reindl (AWG) hat dazu schon umfangreiche Recherchen betrieben. "Doch dazu muss ein Planfeststellungsverfahren angestoßen werden, das dauert mindestens zehn bis 15 Jahre", dämpfte der Bürgermeister die Erwartungen seiner knapp vierzig Zuhörer, darunter ein halbes Dutzend Gemeinderatsmitglieder.

"Bergkirchen" war ein Stichwort, das der Odelzhausener Rathauschef nutzte, um an den Disput um das fünfte Gymnasium im vergangenen Jahr zu erinnern - für das Bergkirchen den Zuschlag erhielt: "Ich kann den Standpunkt des Landkreises Dachau verstehen, aber nicht die Position des Kultusministeriums", leitete Trinkl ein. Es müsste doch im Sinne des Freistaats sein, Landkreis-Randgebiete zu fördern, die zusammen das Potenzial hätten, ein Gymnasium zu füllen. "In der Stadt beträgt die Übertrittsquote auf die Gymnasien rund fünfzig Prozent, bei uns sind es zwanzig bis 25 Prozent." Der Staat müsse über den Landkreis-Tellerrand hinausschauen.

Zumal die Bevölkerung in Odelzhausen deutlich stärker wächst, als die staatlichen Statistiker prognostizieren. Derzeit leben laut Trinkl 5411 Menschen in seiner Kommune. Allein durch das zurzeit entstehende Baugebiet Höfa-Nord werde Odelzhausen um 300 bis 400 Einwohner wachsen, zählte der Bürgermeister auf. Zusammen mit den vielen weiteren Neubauten in den Ortsteilen könnte die Gemeinde schon Mitte des kommenden Jahrzehnts die 6000-Marke knacken.

Viele Neubürger, für die das Rathaus Infrastrukturen schaffen muss. Wie das neue Höfaer Kinderhaus, das im September seinen Betrieb aufnimmt, vermutlich gleich mit vier Gruppen. Oder die Schulneubauten. Im laufenden Schuljahr werden dort mehr als neunhundert Kinder und Jugendliche ausgebildet, vor sieben Jahren waren es noch fünfhundert. "In der Grundschule wird die Fünfzügigkeit der Eingangsklassen die Regel", sagte Trinkl voraus. In diesem Zusammenhang zog er vor seinem Pfaffenhofener Kollegen Helmut Zech (CSU) den Hut, der als Schulverbandsvorsitzender das Projekt betreut: "Mit Helmut möchte ich nicht tauschen. Die Großbaustelle verlangt vieles ab." Dennoch bleibe das Projekt im Kostenrahmen von rund 23,5 Millionen Euro.

Als wichtig für die Lebensqualität der Alt- wie Neubürger hob Trinkl die Ortsmittengestaltung hervor, zu der kürzlich eine Bürgerbeteiligungsrunde über die Bühne ging. Eines der Elemente ist der seit zwei Jahren geplante Glonnpark. Der Rathauschef hofft, dass dessen Realisierung im Herbst endlich in Angriff genommen werden kann, nachdem nun fast alle Genehmigungen von den beteiligten Ämtern vorliegen.

Als Trinkl seine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt im kommenden Jahr verkündete, hielt sich die Überraschung in Grenzen: Seine Energie und Kompetenz sind in der Kommune unumstritten. Spannend wird eventuell, wer ihn alles unterstützt. Möglicherweise auch die CSU. Der Kommunalpolitiker baute vor und lobte den gesamten Gemeinderat ausgiebig: "Wir arbeiten sehr harmonisch und gut zusammen. Ganz selten gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber das gehört in der Demokratie dazu. Die Arbeit macht Spaß, wir haben viel erreicht."

Die Fragerunde drehte sich um lokale Probleme: Thomas Riedlmair wünschte sich einen Verkehrsspiegel an der Einmündung der Dirlesrieder Straße in die Kreisstraße. Zudem wollte er wissen, ob das Gerücht stimme, dass sich eine Hundeschule in Ebertshausen ansiedeln wolle. Trinkl stellte klar, dass es eine Anfrage einer physiotherapeutischen Einrichtung für Hunde gegeben habe. "Doch für das Areal gibt es noch nicht einmal einen Bebauungsplan." "Wenn da was kommt, werde ich sofort eine Unterschriftenliste starten", kündigte Riedlmair an. Trinkl antwortete: "Wenn es hier zweihundert Unterschriften gegen so eine Einrichtung gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gemeinderat dem zustimmt."

Hans Riedl warb in der Fragerunde für eine bessere Straßenbeleuchtung in Lukka. Ein weiterer Bürger fragte nach der Zukunft des Wertstoffhofs in Taxa. Bürgermeister Trinkl verwies auf den Landkreis, der zuständig sei.