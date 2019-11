Der Park-and-Ride-Platz in Petershausen ist ein verkehrlicher Knotenpunkt in der Gemeinde.

Plakate mit dem Motto "Petershausen 2029" kündigten in den vergangenen Wochen überall im Dorf markant die Termine der Bürgerversammlungen an. Ob es an dieser ungewöhnlichen Werbung gelegen hat oder ob das Interesse der Petershausener durch die bevorstehende Kommunalwahl 2020 befeuert wurde - jedenfalls drängten sich im Pfarrsaal am Dienstagabend bei der ersten von vier Veranstaltungen 120 Bürger, um sich von Rathauschef Marcel Fath (FW) informieren zu lassen. Die große Aufmerksamkeit nutzte Fath ausgiebig, sprach drei Stunden über laufende Projekte, geplante Vorhaben und die finanzielle Lage der Gemeinde. Die Bürger nannten als Stichworte fürs Referat: Entwicklung im neuen Gewerbegebiet, Ortsmitte, Radwege, medizinische Versorgung, Straßensanierung, Verkehr und die Parksituation im Wohngebiet Mitterfeld.

Die Chance eines kleinen Schlagabtauschs vor großem Publikum nutzte auch Bürgermeisterkandidat Georg Seitz (Unabhängige Bürgergemeinschaft Petershausen), dessen Frage nach dem hohen Schuldenstand der Gemeinde Fath parierte mit dem Hinweis auf Pflichtaufgaben, steigende Baupreise und die Zwänge öffentlicher Ausschreibungen. Auch wenn der eine oder andere am Ende ein Gähnen unterdrückte, waren die Bürger offenbar zufrieden mit der intensiven Veranstaltung und verabschiedeten sich mit einem Applaus.

Die Liste der laufenden Projekte in Petershausen ist lang: Schulanbau, Neubau von Feuerwehrhaus und Kita Sankt Laurentius dazu die Sanierung der Frauenkirche sind nur einige der größeren Investitionen, mit denen Petershausen gerade die Infrastruktur ausbaut. In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde viel Geld in den Ankauf von Grundstücken gesteckt, nun fließen Millionen in den Hochbau, erklärte Fath. Der Schuldenstand erreiche inklusive des separat wirtschaftenden Eigenbetriebs, der für die Wasser- und Abwasser zuständig ist, 25 Millionen Euro. "Das sieht erschreckend aus", so Fath. "Aber wir können uns das jetzt leisten." Denn Kommunen erhielten aktuell für Darlehen "verdammt gute Konditionen", trotz deutlich höherer Kredite lägen Zins und Tilgung nicht über den Beträgen von 2010.

Anlass für Optimismus gibt die erfreuliche Entwicklung der Einnahmen, vor allem die Gewerbesteuer legte in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Die Rechnung von ÜBP-Bürgermeister-Kandidat Georg Seitz, mit den geplanten Neubauprojekten erreiche der Schuldenstand in den kommenden Jahren 40 Millionen Euro, "das heißt dann 35 Jahre abzahlen", bestätigte Fath zunächst, am nächste Tag korrigierte er die Kalkulation nach unten, weil Tilgungen nicht berücksichtigt worden waren. Doch eine Alternative zur Kreditaufnahme gebe es nicht, so Fath. "Oder Sie bauen kein Feuerwehrhaus, keine Kita und keine Schule." Im Gegensatz zu privaten Unternehmen sei die Gemeinde auch an Ausschreibungen gebunden, "da ist nichts mit verhandeln." Und ein CO₂-neutraler, nachhaltiger Holzbau, wie das geplante Kinderhaus "kostet erst recht Geld."

Zur Bürgerfrage nach der medizinischen Versorgung erklärte Fath, dass die Gemeinde "viele Federn lassen musste". Seit dem Aus für den Ärzteverbund "Consensus Med" Ende 2016 hat Petershausen von ehemals fünf Kassensitzen nur noch 3,5 behalten. Um Ärzte zur Niederlassung zu motivieren, müsse man neue Wege gehen, wie etwa Haimhausen, wo moderne, barrierefreie Praxisräume gebaut werden, sagte der Bürgermeister.

In Sachen Verkehrsentwicklung ist die Gemeinde geprägt vom alltäglich großen Fahrzeugstrom zum weitläufigen Park- und-Ride-Platz. Das macht aus Sicht des Bürgermeisters nicht nur eine Umgehungsstraße nötig, sondern auch ein Parkraummanagement in den umliegenden Wohnvierteln. Allerdings warb Fath dafür, Verkehr und Zuzug bei allen Belastungen, die damit verbunden sind, "auch als Zeichen zu sehen, wie gut es uns geht in einer prosperierenden Region".

Was die Ortskernsanierung betrifft, für die in diesem Jahr die Planungen des zweiten Abschnitts hätten starten sollen, hatte Fath schlechte Nachrichten parat. Die Untersuchung per Kamerabefahrung hätte ergeben, dass das Abwassersystem vorab saniert werden muss. Auch nach der Entwicklung am Bahnhof fragte ein Bürger. Dort werkelt seit 2012 ein privater Investor am Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes zu einem Hotel mit Gastronomie, das Ganze geht nicht voran. Kein Wunder, denn da gebe es einen Streit vor Gericht, sagte der Rathauschef. Leider habe die Gemeinde, der das Gebäude früher gehört hat, "keine Möglichkeit mehr". Tatsächlich wird eine attraktive Gastronomie von den Petershausenern vermisst, das Angebot geht laufend zurück, "vielleicht muss sich die Gemeinde des Themas mal annehmen", so Fath.

Nichts voran geht auch am zentralen Grundstück der sogenannten Ortsmitte. Dort ist ein Bebauungsplanverfahren der Gemeinde 2015 gescheitert, der Eigentümer hat aber genehmigte Baupläne für zwei Mehrfamilienhäuser. Gebaut wird trotzdem noch immer nicht, "es läuft eine Klage der Nachbarn". Nach einem künftigen Domizil für die landkreisweit größte Musikschule fragte Barbara Blickle, Vorsitzende vom Kulturförderkreis. Im neuen Schulanbau wird es Räume geben für den Musikunterricht, die aber nicht ausreichen, das weiß der Bürgermeister. "Wir müssen weitere Räumlichkeiten schaffen." Dieses Ziel werde eine Rolle spielen, wenn demnächst über einen Neubau des Rathauses diskutiert wird.