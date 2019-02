28. Februar 2019, 21:56 Uhr Bürgerversammlung Dachau Graffiti, Lärm und Müll

Die Altstadtbewohner machen den Bürgermeister auf Missstände aufmerksam

Von David Holzapfel, Dachau

Oberbürgermeister Florian Hartman und Polizeichef Thomas Rauscher. (Foto: Toni Heigl)

Graffitibekämpfung, störender Verkehrslärm in der Altstadt oder die Zukunft des neuen Hallenbades beschäftigen die Dachauer derzeit am meisten. Das zeigte sich am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung im Ludwig-Thoma-Haus, zu der etwa 100 Interessierte gekommen waren. Zu Beginn gab Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) einen Ausblick auf die in diesem Jahr anstehenden Bauprojekte der Stadt. Mit 62 Millionen Euro sollen demnach Investitionen getätigt werden. Darunter fallen etwa die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule in Dachau-Süd und Ost sowie Baumaßnahmen im Ludwig-Thoma-Haus. Außerdem sollen 13 weitere Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Nur noch 14 müssten dann umgestaltet werden, 110 sind nach Abschluss der Arbeiten dann bereits auf modernstem Stand.

Mehr als 160 Objekte in Dachau seien im vergangenen Jahr mit Graffitis verunstaltet worden, monierte Fryda Roland. Er selbst sei ebenfalls Opfer der illegalen Schmierereien, klagte er. Polizeichef Rauscher, der an dem Abend kurz seine Sicht der Dinge darstellte, versicherte, dass sich sowohl die Stadt, als auch die Polizei dieser Problematik bewusst sei. Der angerichtete Schaden sei enorm, die Ermittlung der Täter allerdings ein schwieriges Geschäft. Man habe inzwischen eine Sachbearbeiterin, die sich ausschließlich um die Graffitibekämpfung kümmere, sagte Rauscher. Auch Oberbürgermeister Hartmann beklagte die vielen Graffiti: "Da geht es auch um das Gesamtbild der Kommunen und Städte". Katharina Zausinger bemängelte den Müll auf Martin-Huber-Treppe und Ludwig-Thoma-Wiese. Der Mutter zweier Kinder ist aufgefallen, dass auch spitze Glasscherben herumliegen und kaum Mülleimer vorhanden sind. Der Rathauschef bedankte sich für die Hinweise und versprach, die Stadt werde künftig mehr Mülleimer aufstellen und öfter kehren lassen.

Johann Pfeifer erkundigte sich nach dem neuen Hallenbad. "Das Bauprojekt wird leider teurer", bekannte der Oberbürgermeister und gab auch gleich eine konkrete Prognose: Die Kosten würden um 30 Prozent höher als anfangs angenommen. Das könne man deshalb so genau sagen, da bereits 90 Prozent des Bauwerks an Firmen vergeben seien. Außerdem verzögere sich die Fertigstellung des Hallenbades um ein Jahr auf 2020. Die Stadt Dachau sei bei der Auftragsvergabe in eine Hochpreisphase geraten, die Konjunktur sei derzeit überhitzt. Problematisch sah Hartmann auch, dass bei dem Vergabesystem regionale Anbieter oft auf der Strecke blieben: Die Stadt sei angehalten, das günstigste Angebot anzunehmen.

Der Verkehr in der Altstadt war ebenfalls Thema der Versammlung. Hauseigentümer Johannes Glück regte an, die Geschwindigkeit von Bussen in der Altstadt zu verringern. Die teils überhöhte Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit dem engen Radstand der Busse führe zu großen Erschütterungen in seinem Wohnhaus. Auch eine Anwohnerin der Klosterstraße, die nicht namentlich genannt werden möchte, beschwerte sich über Verkehrslärm: "Da brettern Autos vor allem nachts mit einem wahnsinnigen Lärm entlang", monierte sie. Hartmann versicherte ihr, dass die Stadt bereits einen Poller geordert habe, der auf Höhe der Hexengasse eingesetzt wird und am Abend hochgefahren werden soll. Davon erhofft er sich eine spürbare Senkung des Verkehrslärmes.

Als Ladenbesitzerin bemängelte Christine Knopp die Parkplatzsituation in der Altstadt. "Die fehlenden Parkmöglichkeiten kosten die Geschäfte viel Geld", sagte sie. OB Hartmann merkte an, dass mit den kostenlosen 90 Minuten-Stellplätzen und den Parkhäusern in der Altstadt eigentlich eine ausreichende Kapazität an Parkmöglichkeiten vorhanden sei.