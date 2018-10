17. Oktober 2018, 22:07 Uhr Bürgerversammlung Ärger um Telekommast

Eine Mobilfunkantenne an der Kirche ist für die Oberrother nicht akzeptabel. Sie wollen einen anderen Standort und fühlen sich mit ihrem Anliegen von Bürgermeister und Gemeinderat nicht ernst genommen

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

"Nehmt uns ernst!" Dieser Bürgerwunsch dürfte das Ergebnis der bayerischen Landtagswahlen weitgehend bestimmt haben - aber auch der Schwabhausener Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) und seine Gemeinderäte wurden in der Bürgerversammlung des Gemeindeteils Oberroth im Gasthof Haagen sehr nachdrücklich mit ihm konfrontiert.

Vor allem in einer Sache fühlen sich die Oberrohter Bürger nicht ernst genommen: Sie beklagen sich darüber, dass sie nicht ausreichend über den geplanten Mobilfunkmasten der Telekom informiert wurden, der zwischen Friedhof und Staatsstraße geplant ist. Deshalb fordern sie nun, dass das Thema erneut im Gemeinderat behandelt wird. Denn immerhin 381 von 704 Wahlberechtigten im Ort haben schriftlich gegen den geplanten Standort Einspruch erhoben.

Als am Dienstag nach dem Vortrag des Bürgermeisters die Bürger zu Wort kamen, beherrschte das Thema Mobilmast weitestgehend die Diskussion. Walter Seyfried, einer der Koordinatoren des Bürgerprotests, überreichte Baumgartner die Unterschriftslisten. Bereits vor vier Wochen hatten er und seine Mitstreiter in einem Schreiben an die Gemeinde ihre Gründe dargelegt. Ein Großteil der Oberrother sei nicht rechtzeitig informiert und die Angelegenheit "nicht ausreichend kommuniziert und diskutiert" worden. Die Errichtung eines 24 Meter hohen Mastes werde das Ortsbild "unwiderruflich zerstören", fürchtet man. Auch die notwendig werdende Rodung alter Bäume und der vermutete Verstoß gegen die gesetzlich vorgeschriebene Anbauzone von 20 Metern zum Fahrbahnrand wurden in dem Schreiben als Argumente gegen das Vorhaben angeführt.

Es herrsche "große Unzufriedenheit" im Ort, erklärte Seyfried in der mit rund 60 Anwesenden gut besuchten Versammlung; der Gemeinderat müsse sich deshalb erneut mit der Sache befassen. Gemeinsam mit der Telekom müssten alternative Standorte bewertet und diskutiert werden.

Für eine intensivere Untersuchung hatte sich bereits der Oberrother Josef Perchtold (UBV) im Gemeinderat eingesetzt. In den Sitzungen hatte man das Thema zweimal im Beisein eines Telekomvertreters behandelt. Die Oberrother haben verschiedene Vorschläge gemacht, unter anderem plädieren sie für einen Mast am Regenrückhaltebecken oder an der Windschutzpflanzung der Stockbahn. Aber auch nahe verschiedenen Hochspannungsleitungen können sie sich eine Antenne vorstellen, sowie an der Kreuzung Westergasse/Staatsstraße 2047.

In seiner Antwort an die Bürger verwies Josef Baumgartner auf die zweimalige Vorstellung der Telekompläne im Rat und auf die Forderung der Staatsregierung nach einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung. Mittlerweile, so Baumgartner, sei mit der Telekom ein Vertrag für die Nutzung der Fläche am Friedhof abgeschlossen worden. Die Sache sei nicht einfach "hoppla-hopp" entschieden worden, man habe sich fast eineinhalb Jahre mit ihr beschäftigt. Die technischen Gründe, warum andere Standorte abgelehnt worden sind, seien komplex. Ihm persönlich sei es "egal", wo der Mast stehen werde, sagte Baumgartner und fügte an, man könne ihn ja weiß-blau anmalen und als "permanenten Maibaum" nutzen. Die Sätze kamen erwartungsgemäß nicht gut an: Das Desinteresse brachte die Bürger auf, und Baumgartner musste heftige Beschimpfungen einstecken. "Ihr geht auf das Thema gar nicht ein", warf ihm ein Oberrother vor. "Holt euch einen unabhängigen Experten", riet Fritz Bauer, einer der Unterzeichner des Briefs an die Gemeinde, und forderte auch seinerseits eine Neubehandlung des Themas im Gemeinderat. Angesichts der zahlreichen Unterzeichner sagte Baumgartner einer solche Neubehandlung im Rat zu.

Neben den Fragen rund um den Standort des Telekommasts aber gibt es noch anderes, was in Oberroth für Unmut sorgt: So wurde mit großem Nachdruck gefordert, die Gemeinde müsse für bezahlbaren Wohnraum sorgen - vor allem dort, wo sie Baugrund besitzt. Baumgartner sagte zu, die Sache zu prüfen - eine Antwort, die manchem zu vage schien. Sie höre viel zu oft, dass etwas "behandelt" werden solle - und nichts geschehe, erklärte eine junge Frau sichtlich zornig.

Zumindest eine Bürgeranfrage beantwortete Baumgartner mit einer positiven Zusage: Mit der Herstellung eines Wegs für Radfahrer und Fußgänger zwischen Oberroth und dem Schwabhauser Schul- und Sportgelände solle eine ungefährliche Alternative zur Nutzung der Staatsstraße geschaffen werden. Chancen für einen Fußgängerübergang über die Staatsstraße sieht Baumgartner zur Zeit keine: So etwas ließe sich frühestens beim Ausbau der Straße realisieren, erklärte er.